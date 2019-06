An heissen Sommertagen gehört das Gummiböötli zu den beliebtesten Verkehrsmitteln. Sich gemütlich den Fluss hinuntertreiben zu lassen, hat sich als nationaler Wassersport etabliert. Die vielen Gewässer in der Schweiz bieten eine grosse Auswahl. Zu den absoluten Klassikern gehört die Fahrt auf der Limmat zwischen Zürich und Dietikon. Egal ob man in Zürich Wipkingen oder beim Höngger Wehr startet: Die Route ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden und bietet einen interessanten Mix aus schöner Natur und Urbanität. Unterwegs auf dem Wasser ist der hektische Alltag schnell vergessen.

Wer beim Wipkingerpark einwässert, erhält vom Wasser aus einen neuen Blick auf Zürich. Vorbei am Industriequartier Zürich-West werden die Ufer langsam grüner, bis das Wehr in Höngg naht. Hier müssen alle Boote über Land am Wehr vorbeitransportiert werden. Über die Kahnrampe auf der linken Seite gelangt man schnell zurück ins Wasser. Auf der Werdinsel laden eine Flussbadi und ein Restaurant zu Müssiggang ein.