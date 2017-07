Wenn bürgerliche Politiker ins Einzelfall-Gesäusel einstimmen, das sie sonst bei der Linken kritisieren, dann kann es nur um eines gehen: das Auto. Wenn CVP, FDP und SVP aber den Raser-Artikel abschwächen oder streichen wollen, ist das ein gemeingefährlicher Fehlgriff der üblen Kuschel-Sorte. Es gibt keine gute Ausrede dafür, innerorts 100 km/h zu fahren, zum Beispiel mitten in Dietikon, wo es viele Fussgänger hat – darunter auch nicht mehr ganz so rüstige Senioren, Mütter und kleine Kinder, die auf die Rücksicht von Auto- und Velofahrern angewiesen sind, damit die Mobilität keine Leben kostet.

Doch es gibt diesen Einzelfall, mag sich jetzt der Raser-Lobbyist denken. Falls dem so wäre, könnte man diese Ausnahme ins Gesetz schreiben. Etwa so: Nicht als Raser gilt, wer eine Frau mit 100 km/h innerorts zum Spital fährt,

da sie in den Wehen ist. Gefährlich wäre eine solche Fahrt gleichwohl.