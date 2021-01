Riat wurde für einen Bandencheck gegen Elia Riva im Spiele gegen Lugano (5:2) bestraft, Trutmann für einen Stockschlag gegen Jason Fuchs in der Partie gegen Biel (2:0). Beide Spieler fehlen ihrer Mannschaft damit am Sonntag: Riat in Biel, Trutmann gegen die SCL Tigers.

Im ordentlichen Verfahren könnten die Sperren noch verlängert werden.