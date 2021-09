Covid-Zertifikatspflicht Im Café ohne Zertifikat: Corona-Massnahmenkritiker will Busse durch alle Instanzen anfechten Seit Montag gilt auch in Gastrobetrieben und Fitnesscentern die Covid-Zertifikatspflicht. Nun liegen erste Erfahrungen der Polizei damit vor.

In die Beiz darf nur noch, wer ein Covid-Zertifikat hat. Keystone

In der Stadt Zürich gab es bislang eine Busse in Höhe von 100 Franken für einen Restaurant-Gast, der gegen die Zertifikatspflicht verstiess. Er war am Mittwoch bewusst ohne Zertifikat in ein Café gegangen. Ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht von «20 Minuten». Beim Verzeigten handelt es sich um einen Vertreter des gegenüber Coronamassnahmen kritischen Vereins Mass-voll, der die Busse durch alle Rechtsinstanzen anfechten will. Damit zeichnet sich ein Präzedenzfall ab, der für den weiteren Umgang mit der Zertifikatspflicht massgeblich sein könnte.

Während die Busse für Restaurantgäste ohne Zertifikat 100 Franken beträgt, drohen Restaurantbetreibern Geldstrafen von bis zu 10'000 Franken, wenn sie Gäste ohne Zertifikat bewirten. Die Polizei beschränkt sich auf Stichproben. Vergangenen Mittwoch hatte der Bundesrat die Ausweitung der Zertifikatspflicht angekündigt, seit Montag gilt sie. Wie die Situation kantonsweit aussieht, wird heute nachmittag an einer Medienkonferenz bekannt gegeben.

Ein Clubbetreiber hielt sich an keinerlei Schutzmassnahmen

Für Tanzlokale und Discos gilt die Zertifikatspflicht schon seit Ende Juni. Bei 30 Kontrollen stellte die Stadtpolizei Zürich seither vier Verstösse fest. Ein Clubbetreiber, der sich an keinerlei Vorgaben zur Pandemiebekämpfung gehalten habe, sei angezeigt worden, so der Stadtpolizeisprecher weiter.

In Dietikon hat die Stadtpolizei von Montag bis Mittwoch 16 Kontrollen in Gastrobetrieben zur Einhaltung der Zertifikatspflicht durchgeführt, wie Polizeichef Marco Bisa auf Anfrage sagte. Dabei sei ein Wirt verwarnt worden. Bei einer Nachkontrolle habe auch dieser Wirt die Vorgaben eingehalten. Bisas Fazit nach drei Tagen Ausweitung der Zertifikatspflicht:

«Alle halten sich tipptopp daran. Die Leute reagieren im Grundsatz positiv.»

Dies gelte auch für die Zertifikats-Stichproben, die die Dietiker Polizei bei Restaurantgästen durchführte. Fitnesscenter wurden laut Bisa bisher nicht kontrolliert, doch auch dort werde es noch Kontrollen geben.