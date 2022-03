Coronavirus Winterthurer Busse nach Personalengpass wieder mit Normalfahrplan Der krankheitsbedingte Personalengpass bei Stadtbus Winterthur ist überwunden: Die Busse fahren wieder mit dem normalen Angebot, das heisst, dass auch die Ergänzungslinie 2E wieder gefahren wird. Diese musste im Januar eingestellt werden.

Am Montag, den 21. März, wird die Linie 2E wieder in Betrieb genommen. Steffen Schmidt / Keystone

Die Linie 2E wird am Montag, 21. März, wieder in Betrieb genommen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Dies sei möglich, weil sich die personelle Situation in den letzten Wochen verbessert habe.

Einige erkrankte Mitarbeitende, die längere Zeit ausgefallen waren, sind in den Führerstand zurückgekehrt. Die Corona-Absenzen seien zudem zurückgegangen und würden weniger lange dauern. Auch die Aufhebung der Kontaktquarantäne hat zur Entspannung beigetragen.

In den Bussen sind auch mehrere neue Fahrdienstmitarbeitende unterwegs. Sie absolvierten eine sechswöchige Ausbildung und mussten eine Prüfung bestehen. (sda)