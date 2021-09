Befristete Maskentragpflicht an Zürcher Schulen bei Covid-Infektionsfällen

Der Zürcher Regierungsrat hat die Schutzkonzepte an Zürcher Schulen neu definiert. Künftig soll eine Maskentragpflicht an Schulen ausgesprochen werden, wenn eine Covid-Infektion in einer Klasse auftritt.