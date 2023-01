Corona-Virus Zürcher Kultur-Institutionen sollen sich nach Corona neu erfinden Der Kanton Zürich möchte Kulturunternehmen helfen, sich von der Pandemie zu erholen. In den nächsten drei Jahren sollen 3 Millionen Franken investiert werden.

Wenige Branchen wurden von der Corona-Pandemie so hart getroffen, wie die Kultur. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt oder konnten wenn überhaupt nur mit sehr kleinem Publikum durchgeführt werden. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Corona-Pandemie hat die Zürcher Kultur durchgerüttelt. Ein «Zurück zu vorher» wird es dabei nicht geben, weil sich die Bedürfnisse der Zuschauerinnen und Zuschauer inzwischen verändert haben. Der Kanton will Kulturunternehmen und Kulturschaffende deshalb dabei helfen, sich neu aufzustellen.

Tendenziell gebe es heute weniger Zuschauerinnen und Zuschauer, sagte Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) am Freitag vor den Medien. Viele Konsumierende würden sich zudem neue, digitale Formen der Präsentation wünschen.

Damit sich die Unternehmen und Kulturschaffenden neu aufstellen können, will der Kanton seine Förderpolitik anpassen und die Institutionen in ihrer Neuausrichtung begleiten. Dafür will er während drei Jahren jeweils eine Million Franken investieren.

100 Franken Unterstützung pro Kopf

Rund 100 Franken pro Kopf oder insgesamt 150 Millionen Franken gaben die Zürcherinnen und Zürcher sowie der Bund während der Pandemiejahre für die Rettung des kulturellen Angebots aus. Die meisten Institutionen und Angebote überlebten wirtschaftlich. (sda)