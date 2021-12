Corona Keine Übersetzung ins Albanische und weitere Sprachen: Impfwebsite des Kantons Zürich bleibt dreisprachig Der Zürcher Regierungsrat erklärt, wie er breitere Bevölkerungsschichten für die Coronaimpfung erreichen will. Doch das genüge nicht, kritisieren Kantonsrätinnen von SP, GLP und FDP. So gelte es, beim Impfportal VacMe sprachliche und andere Hürden abzubauen.

Wer einen Impftermin will, kann sich im Kanton Zürich online auf Deutsch, Englisch oder Französisch anmelden. Kenneth Nars

Der Vorfall warf Fragen auf: Anfang September sagte der Regierungsrat kurzfristig das Alba-Festival in Zürich ab. Begründung: Eine Durchführung des stark auf Menschen mit Balkan-Wurzeln ausgerichteten Festivals wäre angesichts der Coronasituation zu riskant. Andere Grossveranstaltungen durften am gleichen Wochenende stattfinden. Nebst Diskriminierungsvorwürfen war damit die Frage lanciert, wie mehr Leute, auch Fremdsprachige, für die Coronaimpfung zu gewinnen wären.

Wie weiter mit dem Impfportal VacMe?

Drei Kantonsrätinnen reichten dazu eine Anfrage an den Regierungsrat ein. So wollten Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP), Isabel Garcia (GLP) und Sonja Rueff-Frenkel (FDP) wissen, ob die Regierung erwäge, das Online-Impfanmeldungsportal VacMe zu vereinfachen und in mehr Sprachen zu übersetzen. Bislang ist es auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar. Und es stellt Menschen, die mit Online-Portalen wenig vertraut sind, vor Herausforderungen.

Nun liegen die Antworten der Zürcher Regierung vor. Zum VacMe-Portal schreibt sie, es habe sich bewährt und werde ständig weiterentwickelt. Aber: «Weitere Sprachversionen sind nicht geplant.» Über die Impfhotline des Kantons (Tel. 0848 33 66 11) stünde telefonische Hilfe in den Sprachen Albanisch, Serbisch-Kroatisch-Bosnisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch zu Verfügung. Ebenso gebe es Flyer mit den wichtigsten Informationen auch in diesen Sprachen und auf Türkisch.

Zudem beziehe der Kanton Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sowie Religionsgemeinschaften in die Impfkampagne ein. Weiter hält die Regierung fest, dass es zur Unterstützung von älteren Menschen und solchen mit körperlichen Einschränkungen Hilfsangebote in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Zürich und der Organisation Sichtbar Gehörlose Zürich gebe.

Die Antworten der Regierung stossen bei den Fragestellerinnen auf Kritik. Zum Hinweis auf die vielsprachige Impfhotline sagt FDP-Kantonsrätin Rueff-Frenkel:

«Es ist ohnehin schwierig, bei der Hotline durchzukommen. Und nur wenn man Glück hat, erwischt man dann jemanden mit den nötigen Sprachkenntnissen.»

Positiv sei aber, dass die Regierung nun die Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sowie die verschiedenen Religionsgemeinschaften einbeziehe. Nur: «Das hätte man schon früher tun sollen.»

SP-Kantonsrätin Hoxha-Sadriu fügt an: «Das VacMe-Portal ist für viele eine Überforderung. Es müsste in weitere Sprachen übersetzt werden ­– oder wenigstens Anleitungen in weiteren Sprachen dazu geben.» Zudem solle der Kanton mit seiner Impfkampagne näher zu den Leuten kommen, etwa auch an sportlichen und kulturellen Anlässen von Vereinen.

Impfangebote in Einkaufszentren gefordert

«Wir kommen vielleicht in die Situation, dass wir nach dem Booster noch weitere Impfungen brauchen», gibt GLP-Kantonsrätin Isabel Garcia zu bedenken. Daher gelte es, die Impfkampagne nochmals zu überdenken. Das Impfportal VacMe müsse vereinfacht und mindestens in den zehn hierzulande meistgesprochenen Sprachen zugänglich werden. Auch Garcia plädiert dafür, den Zielgruppen noch mehr entgegenzukommen, etwa mit Impfangeboten in Einkaufszentren. Das deutsche Bundesland Bremen erreichte so eine Impfquote von 85 Prozent. Im Kanton Zürich liegt sie bei 70 Prozent.