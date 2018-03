CVP verliert ihren Stadtratssitz

Der Bisherige Filippo Leutenegger (FDP) wurde an siebter Stelle gewählt - gefolgt von den Neuen Andreas Hauri (GLP) und Michael Baumer (FDP), welcher der FDP den zweiten Sitz sicherte.

Hauri sorgte damit für eine Premiere: Mit ihm zieht die GLP erstmals in die Zürcher Stadtregierung ein. Hauri ist ein Pragmatiker. Er will sich für ein progressives Zürich einsetzen. Der 51-Jährige bezeichnete sich in den Medien einst als "Ideen-Generator". Genau so präsentierte er sich im Wahlkampf mit seiner Innovationsagenda für Zürich. Er wolle die Entwicklung der Stadt aktiv und gemeinsam mit der Bevölkerung gestalten, schrieb er auf seiner Homepage und listete auch gleich acht Innovationen für Zürich auf.

Andreas Hauri im Video-Interview: