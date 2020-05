Container und Abfalleimer in Brand gesetzt – Mann verhaftet

Kurz nach 3.15 Uhr meldeten Passanten der Stadtpolizei Zürich telefonisch, dass an der Langstrasse ein Abfallcontainer brenne. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Container und der angrenzenden Hausfassade entstand Sachschaden, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte.

Kurz darauf wurde gemeldet, dass soeben ein Mann einen Abfalleimer, ebenfalls an der Langstrasse, in Brand gesetzt habe. Dieser konnte durch die Polizei gelöscht werden. Anlässlich der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Stadtpolizei Zürich einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht.