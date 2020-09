Chronik eines beliebten Ausflugziels: Von der Trinkhütte zum Gasthaus

1664 Namensgebung «Bachtalberg»

Der Bachtel trägt seinen Namen erst etwa seit Mitte des 17. Jahrhunderts. In älteren Urkunden wird der Aussichtspunkt «Berg Orn» oder noch häufiger «hoher Ornberg» genannt. Der Name Orn ist abgeleitet von Ahorn und deutet darauf hin, dass früher im Zürcher Oberland mehr Ahornbäume standen als heute.

Das ganze Gebiet zwischen dem Auenberg und dem «hohen Ornberg» wurde in früherer Zeit einfach «Bachtal» genannt. Mit der Zeit übertrug sich der Name Bachtal auch auf den angrenzenden Berg, der den Namen «Bachtalberg» erhielt. Diese Bezeichnung ist auch auf der «Gygerkarte» aus dem Jahre 1664 zu finden. Mit der Zeit entstand aus dem Namen «Bachtalberg» der heute gebräuchliche einfachere Name «Bachtel».

1856 Alpen- Kur- und Gasthaus wird erstellt

Um 1850 wurde der Gipfel gerodet – mit den heutigen Gesetzen und Auflagen wäre das nicht mehr möglich – und eine «Trinkhütte» erstellt, in der man sich an schönen Sonntagen erlaben konnte. Bewirtet wurden die Gäste meistens vom Männerchor Hinwil.

1856 erstellte man ein Alpen-Kur- und Gasthaus, und bald fanden verschiedene Feste auf dem Aussichtspunkt statt. Dies waren vor allem Preiskegeln, Sängerfeste und Schützenfeste. Schon damals gab es «zur Vergrösserung der Rundsicht» neben dem Haus ein Aussichtspodium. Dieses konnte nur mit einer Leiter erreicht werden.

1873 Hölzerner Aussichtsturm wird erbaut

Im Jahre 1873 erbaute ein einfallsreicher Wirt einen hölzernen Aussichtsturm – der allerdings 17 Jahre später zusammenkrachte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Bachtel immer mehr zu einem Ausflugsberg. Viele Wanderwege führen aus allen Himmelsrichtungen auf den Hausberg des Zürcher Oberlandes. Dort oben wurde sogar gekegelt. Dafür wurde eigens eine Bahn erstellt.

1894 Neuer Aussichtsturm aus Eisen

Bereits in der Gründerzeit des SAC Bachtel, der regionalen Sektion des Schweizerischen Alpen-Clubs, fanden Zusammenkünfte auf dem Bachtel statt. Die Mitglieder pflegten die Wege und Stege, um den Zugang zu erleichtern. Ein Pflanzgarten mit über 300 verschiedenen Arten wurde durch die Mitglieder auf dem Hausberg angelegt, um die Attraktivität der Zürcher Oberländer Kuppe zu steigern.

Ein Schock war es daher, als am 1. Oktober 1893 das Bachtelhaus und die Kegelbahn bis auf die Grundlagen niederbrannten. Dafür wurde in jenem Jahr der drei Jahre vorher zusammengekrachte Aussichtsturm neu erstellt. Diesmal wurde eine Eisenkonstruktion gewählt.

Bereits damals wurde diskutiert, ob die Sektion Bachtel die Liegenschaft Bachtel-Kulm kaufen sollte. Das Vorhaben lehnten die Mitglieder damals ab, weil der Club dem Bau der Claridenhütte Vorrang gab. Das Bergrestaurant erstellte dann eine Bauherrschaft ohne finanzielle Hilfe des SAC.

1920 150'000 Franken kamen von Geldgebern zusammen

Wegen der grossen finanziellen Einbussen während des Ersten Weltkriegs kam es im Juni 1920 zum Konkurs des damaligen Bachtelwirtes. Noch vier Jahre zuvor war das Haus um zwei Quergiebel ergänzt worden. Die Bachtelianer ergriffen dann die Initiative und unterbreiteten im Juli 1920 den Mitgliedern den Vorschlag, die Liegenschaft Bachtel zu kaufen und das schlichte Bergrestaurant durch einen Pächter zu betreiben.

Man suchte Geldgeber unter den Mitgliedern und brachte bis zum 7. August 1920 150'000 Franken zusammen. Bereits am 8. Januar 1921 beschlossen die Bachtelianer in Wald die Gründung der «Genossenschaft Bachtel-Kulm der SAC-Sektion Bachtel» (GBK). Erste Aufgabe der jungen Genossenschaft war die Instandstellung der während vieler Jahre vernachlässigten Liegenschaft. Die Liegenschaft auf dem Bachtel wurde schliesslich zu einem Kaufpreis von 85000 Franken erworben.