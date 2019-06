Die Lärmgebühren am Flughafen Zürich steigen: Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat das neue Lärmgebührenmodell abgesegnet. Ziel ist es, dass Flüge zeitlich anders oder mit leiseren Maschinen geplant werden, um die Bevölkerung besser vor Lärm zu schützen.

Vor allem in den Randstunden am Abend wird der Flughafen Zürich ab Mitte September mehr Gebühren von den Fluggesellschaften einziehen. Für die Swiss gibt es jedoch ein Hintertürchen: Für Flüge, die für die Drehkreuz-Funktion in Zürich besonders wichtig sind, erhält sie einen Rabatt.

Ohne diese Entlastung käme es für die Swiss zu Wettbewerbsnachteilen, teilte das BAZL am Freitag mit.

Nach zwei Jahren wird der Flughafen analysieren, ob das neue Gebührenmodell wirkt oder ob Anpassungen nötig sind. Die Einnahmen aus den Lärmgebühren fliessen in den Airport Zurich Noise Fund (AZNF). Damit werden Kosten gedeckt, die im Zusammenhang mit Fluglärm entstehen, etwa Schallschutzfenster für Anwohner.