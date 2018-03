Während das Lateinobligatorium im Langzeitgymnasium immer wieder in Frage gestellt wird, hat ein Zürcher Bürger gefordert, dass die Sprache der Römer in der Sekundarschule wenigstens als Wahlfach erlernt werden kann. Sein Anliegen hatte im Parlament am Montag keine Chancen – nur ein einziger Kantonsrat stimmte dafür.