Am späten Samstagabend geriet eine Automobilistin auf der Furttalstrasse in Buchs (ZH) in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto einer 29-jährigen Frau. Sie zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.