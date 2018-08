An der Bahnhofstrasse in Zürich haben gestern diverse Männer Flyer und Bibeln an die Bevölkerung verteilt. Mit den Flyern werben sie gegen Alkoholkonsum, Homosexualität und Abtreibung. Hinter der Aktion steht der deutsche Missionsverbund «Werde Licht», wie «20min» berichtete. Vergangene Woche erst hätten Männer der gleichen Organisation in der spanischen Stadt Valencia in einer U-Bahn eine Massenpanik ausgelöst. Weil sie in ein Megafon schrien, der Bahnwagen sei «voller Sünde, Alkohol, Drogen und Hurerei», hielten die Passagiere die Männer für Terroristen. Die bislang in der Schweiz kaum bekannte Gruppe bewegt sich laut Sektenexperte Georg Schmid am fundamentalistischen Rand der Freikirchszene. Ihr Vorgehen bezeichnet er als «Schockpropaganda». Grundsätzlich besteht für das Verteilen von religiösen Schriften durch Einzelpersonen ohne Infrastruktur in der Schweiz keine Bewilligungspflicht. 2017 gab die Koranverteilungskampagne Lies! in Zürich zu reden. Der Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) forderte vom Bund damals ein landesweites Verbot. In der Folge aber stellte sich die Stadt Zürich gegen die Empfehlung der Kantonsregierung und bewilligte eine Koranverteilaktion. Diese war allerdings mit Auflagen verbunden. So durften maximal fünf Personen Korane verteilen. Die Aktivisten mussten zudem alle ihre Personalien angeben. Daraufhin haben die Veranstalter die Aktion abgesagt.