Warum der 20-jährige Litauer am Montag gegen 14.20 Uhr durch eine Wandöffnung in einen Nebenraum sprang, ist unklar. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt, war er damit beschäftigt, in einem Fabrikgebäude Lüftungskanäle zu demontieren.

Im Nebenraum landete der junge Mann auf einer Spanplatte, die ein Loch im Boden abdeckte. Die Platte zerbrach unter den Füssen des Mannes und er stürzte in die Tiefe. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen wurde er ins Spital gebracht. Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Unfallhergang.