Brand Zwei Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Rüschlikon Beim Brand entstand ein Sachschaden von über 200'000 Franken.

Der Brand in einer der Wohnungen des Hauses wurde um 7.30 Uhr am Freitagmorgen gemeldet. Bild: Kantonspolizei Zürich

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rüschlikon sind am Freitagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden von über 200’000 Franken.

Der Brand in einer der Wohnungen des Hauses wurde um 7.30 Uhr am Freitagmorgen gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Trotzdem entstand hoher Sachschaden.

Einer der vier Bewohner der betroffenen Wohnung zog sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen zu. Eine weitere Person wurde ebenfalls leicht verletzt. Zwei Personen wurden vor Ort durch die Sanität auf Rauchgasvergiftung untersucht.

Zwei Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht. (sda)