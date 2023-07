Brand Bahnchaos auf der Strecke von und nach Zürich: Ein Zug brennt am Bahnhof Altstetten lichterloh Am frühen Donnerstagabend ist es zu einem Brand an einem Zug im Bahnhof Altstetten gekommen. Es sind Flammen und dunkler Rauch zu sehen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass ein Einsatz läuft. Eine Augenzeugin berichtet vom Vorfall.

Video: Janine Gloor

Am Bahnhof Altstetten steht eine Lokomotive einer S-Bahn in Flammen. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht. Eine Augenzeugin, die auf einen Zug nach Aarau wartet, berichtet: «Es brennt lichterloh».

«Wegen eines Fahrzeugbrandes ist der Zugverkehr im Bahnhof Zürich-Altstetten komplett unterbrochen; zurzeit kommt es zu zahlreichen Zugsausfällen auf der Achse Zürich HB Richtung Westen», heisst es von den SBB zur Verkehrslage.

Video: CH Media Video Unit / Linus Bauer

Eine andere Augenzeugin ist mit der S-Bahn am Bahnhof Altstetten vorbeigefahren. Sie sagt gegenüber ArgoviaToday:. «Ich war unterwegs in Richtung Aarau, als ich die Durchsage hörte», berichtet sie. «Ein Zug blockierte die Strecke in Altstetten.»

Eine weitere Zeugin beschreibt die Szene so: «Als wir in Altstetten am Bahnhof ankamen, waren alle auf dem Gleis und haben Videos gemacht. Der hinter Teil des Zuges war komplett schwarz.» Unter dem Zug sah die Frau das Feuer wüten. «Es hat hoch geräuchert.»

Die Feuerwehr ist dabei die Lokomotive im Bahnhof Altstetten zu löschen. JGL

Die SBB bestätigt den Brand in einer Durchsage. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Züge von und nach Zürich Hauptbahnhof stehen auf Perrons und fahren nicht ab. In der SBB-App wird eine unbestimmte Verspätung angezeigt. Einige Züge wie die S11 von Zürich nach Aarau sind ausgefallen.

