Brand Wohnungsbrand in Zürich: Zwei verletzte Personen und ein totes Tier Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung im Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die beiden Bewohner verletzten sich dabei leicht und mussten ins Spital gefahren werden. Von zwei Kaninchen konnte nur eines gerettet und ins Tierspital gebracht werden.

Die Wohnung sei bereits in Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte im Zürcher Quartier Seefeld eingetroffen seien, teilte Schutz & Rettung Zürich am Dienstag mit. Da dichter Rauch aus den Fenstern drang, wurden die Bewohnenden des Hauses und der beiden angrenzenden Gebäuden sofort evakuiert.

Der Rauch breitete sich gemäss Mitteilung in alle Stockwerke des Mehrfamilienhauses aus. Neben der betroffenen Wohnung sind daher auch alle darüber liegenden derzeit nicht bewohnbar.

Weshalb es zum Brand kam, ist noch unklar. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich hat seine Arbeit aufgenommen. (sda)