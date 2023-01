Sekundarschule Spitz in Kloten evakuiert: Abfalleimer in Mädchentoilette in Brand geraten

Am Freitagmorgen war in der Sekundarschule Spitz in Kloten ein Abfalleimer in einem Mädchen-WC in Brand geraten. Das betroffene Schulhaus wurde daraufhin evakuiert. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und es wurde niemand verletzt.