Brand Polizei verhaftet nach Winterthurer Brand vier Jugendliche Die Polizei verhaftete nach dem Brand einer Turnhalle in Winterthur in der Nacht auf Pfingstsonntag vier Jugendliche.

Bei den vier Brandstiftern handelt es sich um vier Jugendliche Schweizer. Symbolbild: Kapo SG

Die Kantonspolizei Zürich hat nach dem Brand einer Turnhalle in Winterthur vier Jugendliche festgenommen. Sie werden verdächtigt, das Feuer in der Nacht auf Pfingstsonntag verursacht zu haben.

Die vier Jugendlichen wurden am Sonntag und am Montag verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Es handelt sich dabei um Schweizer im Alter von 13 und 15 Jahren.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese werden durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Winterthur geführt.

Bei dem Brand der Turnhalle des Schulhauses Tössfeld in der Nacht auf Sonntag entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand.(sda)