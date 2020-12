Brand in Schulhaus konnte rasch gelöscht werden – verletzt wurde niemand

In einer Schülertoilette im Schulhaus Heiligberg in Winterthur ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Schulhaus wurde evakuiert. Nach einer Stunde konnten die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in den Unterricht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken.