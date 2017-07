Am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr ist in einem Dachstock eines Wohnhauses an der General Guisan-Strasse 25 ein Feuer ausgebrochen, gleich hinter der als kleinstes Haus bekannt gewordenen Liegenschaft. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot auf. Jürg Bühlmann, der Kommandant von Schutz und Intervention leitete den Einsatz höchstpersönlich vor Ort. Gegen 9 Uhr hatten Polizei und Feuerwehr die Neustadtgasse und General Guisan-Strasse weiträumig abgesperrt.

Die Einsatzkräfte versuchten, den Brand von beiden Strassenseiten her zu löschen. Immer wieder rückten neue Teams an. «Los, wir müssen uns beeilen», spornten sie sich an. Gegen 9:15 Uhr flammte es General Guisan-Strasse-seitig aus dem Dachstockfenster nochmals heftig auf. Doch die Feuerwehr löschte die Flammen vom Löschkran aus letztlich erfolgreich, so dass es gegen 9:25 nur noch heftig rauchte. Eine Viertelstunde später schien sich die Lage dann definitiv beruhigt zu haben. Zahlreiche Passanten verfolgten und filmten den Einsatz.

Brandursache unklar, zwei Anwohner wurden verletzt

Der Fall wurde unter anderem aufgrund der Höhe des mutmasslichen Sachschadens an die Kantonspolizei übertragen, welche die Brandursache nun abklärt. Gemäss Kapo-Sprecher gibt es unter den Anwohnern zwei Verletzte, die medizinisch betreut werden. Über die Schwere der Verletzungen konnte er noch nichts sagen.

Laut der Immobilienbesitzerin der Terra-Invest-Immobilienberatung GmBH aus Muttenz BL wohnte nur noch eine Person in dem Haus und zwar im Dachstock. «Es handelt sich um einen Mieter, der seit über einem Jahr seine Miete nicht mehr bezahlt hat», sagt Carmelo Pafumi von der Terra-Invest, der über den «Landboten» vom Brand erfuhr. Der säumige Mieter hätte auf richterliche Anordnung hin das Haus offenbar schon längst verlassen müssen.