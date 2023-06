Brand Hausbrand in Adetswil verursacht hohen Schaden Bei dem Dachstockbrand in Adetswil entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken.

Der brennende Dachstock des Wohnhauses. Bild: Kantonspolizei Zürich

Bei einem Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus in Adetswil (Gemeindegebiet Bäretswil) ist am Montagvormittag ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. An dem Haus finden zurzeit Renovierungsarbeiten statt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Zwei Bauarbeiter wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung untersucht, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei klärt nun die Ursache des Feuers.(sda)