Brand Eine Person nach Wohnungsbrand in Zürich in kritischem Zustand Schutz & Rettung Zürich sowie die Stadtpolizei Zürich rückten am Donnerstag zu einem Wohnungsbrand im Stadtzürcher Kreis 6 aus. Eine Person musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden.

Zurzeit ist noch unklar, wie es zum Brand kam. Symbolbild: Philipp von Ditfurth/ Keystone

Nach einem Wohnungsbrand in der Stadt Zürich ist am Donnerstag eine Person in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden. Einsatzkräfte hatten diese kurz nach 14 Uhr bewusstlos im Treppenhaus aufgefunden - vor einer Wohnung, aus der Rauch drang.

Die Identität dieser Person sei noch nicht geklärt, teilte die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mit. Unklar sei derzeit ebenfalls noch, weshalb es zum Brand in der Wohnung an der Oerlikonerstrasse im Kreis 6 gekommen sei und wie hoch der entstandene Schaden sei. (sda)