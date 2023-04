Brand Brennendes Papier verursacht Feuer in Zürcher Schulhaus m Zürcher Schulhaus Hirschengraben ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. 286 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. (Symbolbild) Keystone

Wie es bei Schutz & Rettung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess, brach das Feuer in einem Raum aus, in dem Papier gelagert wurde. Die Brandursache sei noch unklar.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Wegen des vielen Rauchs war ein Schulbetrieb am Donnerstag jedoch nicht mehr möglich. Allenfalls können die Schülerinnen und Schüler auch am Freitag noch nicht zurück in den Unterricht, wie der Sprecher weiter sagte. (sda)