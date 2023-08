Brand 82-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Zürich Nach einem Brand im Stadtzürcher Kreis 6 verstarb eine Seniorin, die sich im Haus aufgehalten hatte.

Einsatzkräfte hatten die Seniorin bewusstlos im Treppenhaus gefunden. Symbolbild: Gaetan Bally/ Keystone

Eine 82-Jährige hat einen Wohnungsbrand im Stadtzürcher Kreis 6 nicht überlebt. Die Frau war am Donnerstagnachmittag in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden. Dort sei sie kurze Zeit später verstorben, teilte die Stadtpolizei Zürich am Freitag mit.

Einsatzkräfte hatten die Seniorin bewusstlos im Treppenhaus gefunden - vor einer Wohnung, aus der Rauch drang. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. (sda)