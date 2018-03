Ursprünglich hätte der Prozess bereits im Januar stattfinden sollen. Das Gericht musste die Verhandlung jedoch verschieben, weil dem Beschuldigten die Vorladung nicht zugestellt werden konnte. Nun hat dies offenbar doch noch geklappt. Der Prozess wurde neu angesetzt und findet am Freitagvormittag statt.

Verantworten muss sich der Ingenieur aus Deutschland wegen eines dreisten Geschäftsmodells, das er schon verschiedentlich angewendet hat. Er mietet normale Wohnungen und richtet darin Bordelle ein. "Mädchen-WG"s nennt er diese Betriebe. Wohnungsprostitution sei ein Zukunftsmodell, sagte er gegenüber dem "Blick".

"Mädchen-WG"

Eine "Mädchen-WG" richtete er im vergangenen Frühling auch in Kloten ein, wo er eine normale 4-Zimmerwohnung gemietet hatte. Schon wenige Wochen nach seinem Einzug erstattete die Baupolizei Anzeige, weil die Freier ein und aus gingen. Die Stadt erliess eine Verfügung, die ihm den Betrieb untersagte - er hielt sich jedoch nicht daran.

Das Statthalteramt verhängte daraufhin per Strafbefehl eine Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. 2000 Franken betrug diese Busse, inklusive Gebühren knapp 3000 Franken. Diese Strafe will "Huren-Heiko", wie er in der Presse auch genannt wird, jedoch nicht zahlen, weshalb es zum Prozess kommt.