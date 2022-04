Bonstetten DNA-Resultate bestätigen: Ein Wolf hat die Schafe von Marcel Frei gerissen 25 seiner Tiere hat Marcel Frei in der Nacht vom 23. auf den 24. März verloren. Die Schafe des Landwirts aus Abtwil im Freiamt waren auf einer Weide in der Gemeinde Bonstetten und wurden dort von einem Wolf angegriffen, wie die Auswertung von DNA-Proben nun ergeben hat.

Der Freiämter Schäfer Marcel Frei war nach dem Verlust seiner Tiere geschockt. Nathalie Wolgensinger

Frei war aufgrund der Spuren von Beginn weg überzeugt, dass es sich nur um einen Wolfsangriff handeln konnte. Noch nicht klar ist, ob es sich um das Tier handelt, das einige Tage später in Immensee von einem Zug erfasst und getötet wurde – dazu sind weitere DNA-Vergleiche nötig, die momentan noch laufen, wie die Zürcher Baudirektion in einer Mitteilung schreibt.

Möglicherweise handelt es sich beim Bonstetter Wolf aber auch um jenes Tier, das Anfang Woche im Kanton Zug nahe der Grenze zum Kanton Zürich entdeckt wurde. Beim Weiler Gutsch in der Gemeinde Oberägeri wurde am Montagabend ein Wolf gesichtet, wie der Kanton Zürich am Dienstagmorgen in seinem SMS-Warndienst für Tierhalter mitteilte. Die Sichtung erfolgte somit nur wenige Kilometer von der Grenze zum Kanton Zürich entfernt.

In dem Alarm-SMS wird Nutztierhaltern in der Gegend empfohlen, ihre Tiere in den nächsten Tagen während der Nacht im Stall zu halten oder anderweitig zu schützen. Klar ist mit der jüngsten Sichtung aber, dass sich wohl mindestens zwei Wölfe in der Region herumtreiben oder herumgetrieben haben.

Ob der Wolf, der seine Schafe gerissen hat, möglicherweise bereits tot sei oder noch lebe, spiele gar keine so grosse Rolle, sagt Frei. «Wir werden es künftig wohl vermehrt mit Wölfen im Flachland zu tun haben.» Er habe nichts gegen den Wolf an sich, erklärt Frei, aber es handle sich halt um ein grosses Raubtier.

«Wir haben unsere Zäune noch zusätzlich verstärkt, aber wenn der Wolf da rein will, dann kommt er auch irgendwie rein.»

Er habe sich für eine Beratung interessiert, bis jetzt aber noch keine erhalten, und auch das Material für die Zäune müsse er selber bezahlen. Allerdings erhält er für die gerissenen Schafe eine finanzielle Entschädigung. Natürlich schmerzt den Bauern aber auch der emotionale Verlust: «Wir haben unsere Tiere sehr gerne und schauen zu ihnen, da tut ein solcher Verlust weh.»

Herdenschutzhunde nur ein Teil der Lösung

Kurz nach dem Angriff brachte ein befreundeter Schäfer dem Freiämter Landwirt seine Herdenschutzhunde vorbei. Um die Spiegelschafe permanent zu schützen, seien Herdenschutzhunde aber keine Option, sagt Frei. «Im Moment haben wir zwei Herden, im Herbst werden es aber vier oder fünf sein. Für jede Herde bräuchte es zwei Schutzhunde», erklärt der Bauer. So viele Herdenschutzhunde könne er nicht einsetzen.

Frei hofft, dass es künftig zu einem intensiveren Dialog ­zwischen Wolf-Befürwortern und -Gegnern komme. Nach dem Angriff hatten sich bereits die Aargauer und die Zürcher Sektion des Bauernverbands gemeldet: Sie fordern, dass künftig «Problemwölfe» abgeschossen werden. In einer Medienmitteilung kritisierten sie die verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Umweltverbände.

«Ein flächendeckender Einsatz von Herdenschutzhunden in Agglomerationsgemeinden wird dazu führen, dass Hundehalter sich mit ihren Lieblingen nicht mehr auf Feldwege trauen.» Die bis zu 100 Kilogramm schweren Herdenschutzhunde machten «keinen Unterschied zwischen einem Wolf, einem Haushund oder einem Jogger». (kob/sda)