Als Silvia Steiner im Herbst 2015 auf ihre ersten 130 Tage zurückblickte, gab es nichts Spektakuläres zu berichten. Die ehemalige Kripo-Chefin und Staatsanwältin, die Menschenhändler jagte, hatte das Glück, das bildungspolitische Neuland in Ruhe betreten zu können. Am Horizont türmten sich allerdings Gewitterwolken auf: Das von der Regierung verordnete Sparprogramm. Dieses traf zwar alle Direktionen, die Bildung aber besonders, weil sparen hier besonders heikel ist.

Steiner klagte nie über die undankbare Aufgabe, sondern stellte sich bereitwillig hinter den Sparauftrag. Ihre SP-Vorgängerin Regine Aeppli hatte ihren Widerwillen gegenüber dem Sparen jeweils mehr oder weniger offen gezeigt. Steiner hingegen sagte, wenn man es klug anstelle, könne man bei der Bildung sogar ohne Qualitätseinbusse sparen. Eine gewagte Behauptung angesichts wachsender Schülerzahlen.

Am Dialog interessiert

Der Widerstand formierte sich sofort und war heftig. Am Bildungstag im Januar 2016 protestierten Lehrer und Schüler im ganzen Kanton. Steiner liess sich nicht beirren. Sie vertrat ihre Behauptung weiter. Aber sie offerierte das Gespräch und bemühte sich um möglichst schonende Lösungen. Ohne Berührungsängste stellte sie sich der Kritik. Am Abend des nationalen Schülerprotestages vom letzten April bedauerte sie sogar, von den Schülern nicht zu einer Aussprache eingeladen worden zu sein. Das kauft man ihr ab. Sie meint, was sie sagt.

Unterdessen ist es an der Sparfront ruhiger geworden. Nicht alle Massnahmen wurden umgesetzt, einige abgeschwächt oder verzögert. Ein grösserer Brocken, die Kommunalisierung der Schulleiter, ist noch in der Vernehmlassung. Dazu legte Steiner eine entschärfte Variante vor.

Die bisher grösste Gefahr drohte der Bildungsdirektorin von der Fremdspracheninitiative. Die Lehrerverbände wollten die zweite Fremdsprache von der Primar- in die Oberstufe verschieben. Steiner kämpfte entschlossen dagegen. Sie machte klar, dass nicht etwa das ungeliebte Französisch, sondern Englisch verschoben würde. Das Volk sagte im Mai deutlich nein. Der Entscheid hatte Signalwirkung für die Schweiz. Steiner war erleichtert. Ein Ja wäre für sie ein Fiasko gewesen. Keine Angst muss sie vor den konservativen Gegnern des Lehrplans 21 haben. Sie stehen im Kanton Zürich auf verlorenem Posten. Steiner kann der Absimmung entspannt entgegen sehen.