Bei der Operation an der rechten Schulter handelte es sich um einen Routineeingriff, mit dem nicht zugewartet werden konnte. Die Operation fand am Mittwoch statt. Dies teilte die Bildungsdirektion am Donnerstag mit.

Einen Eingriff an der Schulter hat auch Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) hinter sich. Ende Januar teilte sie mit, dass ein Sehnenriss an der rechten Schulter operiert werden müsse. Mauch rechnet mit einem rund sechswöchigen Ausfall.