Politische Neutralität: Regierungsrat sieht keinen «Linksdrall» an Schulen

Der Regierungsrat will keine Studie zur politischen Neutralität an den Mittelschulen im Kanton durchführen lassen. Dies forderte die SVP in einem Vorstoss im Kantonsrat. Im Kanton Aargau ortete eine Maturaarbeit «Unwohlsein» bei einem Teil der Schülerschaft, wenn es darum ging, die eigene politische Meinung zu äussern. Schuld daran seien linke Lehrpersonen.