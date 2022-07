Die Klimaziele der Stadt Zürich sollen Teil des Schulunterrichts werden. Der Gemeinderat hat am Mittwoch ein Postulat der Grünen mit 66 Ja- zu 34 Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen an den Stadtrat überwiesen. Die Bürgerlichen waren strikt dagegen. Politik habe an der Schule nichts verloren. Sie befürchten «noch mehr» Gehirnwäsche.