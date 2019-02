"Biedermann als Brandstifter" titelte die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit". Der Täter Fritz Hürlimann war ein als hochanständiger und hilfsbereit geschilderter vierfacher Vater, Abwart und Monteur in der Telefonzentrale Hottingen. Gleich nachdem er das fatale Streichholz entzündet hatte, schickte er seinen ältesten Sohn mit dem Velo zur Polizeiwache, damit diese die Feuerwehr benachrichtige. Telefonieren ging ja nicht.

Danach machte sich der 46-Jährige selber mit dem Taxi auf zur Hauptwache, wo er gelassen ein minutiöses Geständnis ablegte. Hürlimann hatte rund 20 Jahre bei der damaligen PTT gearbeitet, die Hälfte davon in Hottingen. In der Zeit machte er kaum Karriere. Seine Vorgesetzten hätten ihn gedemütigt und schikaniert, erzählte er. Als man ihm dann auch noch einen jungen Schnösel als Chef vor die Nase setzte, war seiner Meinung nach genug Heu unten.

Vorher noch ein Jass und ein Schoppen

Er überlegte sich eine Woche lang, wie er seinem Arbeitgeber am besten schaden könnte und entschied sich für einen Brandanschlag. Am arbeitsfreien Samstag sollte es geschehen, damit keine Menschen zu Schaden kämen. Am Freitagabend verteilte er zwölf Kilo Putzlumpen in den Verteilerkästen und stellte 15 Liter Benzin parat. Dann ging er in seine Stammkneipe auf einen Jass und einen Schoppen und legte sich ins Bett.

Er gab dem Schicksal gleichsam die Chance, ihn zu stoppen. Aber nichts geschah, keiner kam zufällig vorbei und entdeckte die Vorbereitungshandlungen. Am Samstag wartete Hürlimann, bis seine Frau mit seinem Jüngsten die Wohnung verlassen hatte - er wollte nicht, dass sich das Kleine erschreckte.

Dann ging er rüber in die Zentrale, setzte die Brandmelder ausser Betrieb, goss Benzin auf die Lappen, öffnete die Fenster, damit dem Feuer nicht die Luft ausging und steckte um 9.46 Uhr sein Zündhölzchen in Brand. Um 10.03 Uhr kam die Feuerwehr.