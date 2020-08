Biber lieben Zuckerrüben: Deshalb haben betroffene Landwirte Anspruch auf Entschädigung

Biber haben markante Vorderzähne. Die brauchen sie auch, wenn sie dicke Bäume fällen – eindrücklich sind die Nagespuren im Holz. Die scharfen Biberzähne wachsen ständig nach und sind auf der Vorderseite orange gefärbt. Der Grund für die Färbung des Zahnschmelzes ist das Eisenoxid, das die Zähne sehr hart macht. Doch der Biber nagt nicht nur an Holz. Seine Futterpalette reicht von Baumrinden über zarte Zweige, Sprossen, krautige Pflanzen, Blätter und Gräser – bis hin zu Zuckerrüben.

Das zeigte sich kürzlich an der Kantonsgrenze zum Thurgau bei Thalheim an der Thur: In einem saftig-grünen Zuckerrübenfeld fand der Bauer braune, kahle Stellen. Einzelne Rüben lagen ausgegraben auf dem Erdboden, teils angenagt. Eine dreckige Schleifspur führte vom Acker über einen Kiesweg durch das Grasbord hinab zum Bach – und da war das «Diebesgut»: Zuckerrüben schwammen im Wasser, mit Kraut und Rüben.

Biberspuren bei Zuckerrübenfeldern in Bachnähe entdeckt man in der Region ab und an. «Zuckerrüben sind bei Bibern beliebt», bestätigt Isabelle Rüegg, Mediensprecherin der kantonalen Baudirektion. Kein Wunder: Die Rüben enthalten ja Zucker und somit viel Energie.

Frass und Rückstau kosten 2600 Franken

Schäden an Zuckerrüben werden, wie an anderen landwirtschaftlichen Kulturen auch, entschädigt. Der Kanton Zürich hat dafür zwei Schadenschätzer. Bei ihrer Arbeit stützen sie sich auf eine Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden des Schweizerischen Bauernverbandes.

Letztes Jahr betrug der Schaden bei Zuckerrüben durch Biber im Kanton Zürich rund 2600 Franken. In diesem Betrag sind allerdings nicht bloss Schäden durch Frass enthalten: Staut ein Biber einen Bach durch einen Damm, kann dies in Entwässerungsleitungen in angrenzenden Äckern zu einem Rückstau von Wasser führen, sodass die Felder vernässen. Das kann landwirtschaftliche Kulturen verfaulen lassen.