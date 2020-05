Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Zürich Wiedikon

Kurz nach 5.15 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Tankstellenshop an der Seebahnstrasse 110 und bedrohte die Verkäuferin mit einer Stichwaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschliessend auf einem Fahrrad mit mehreren hundert Franken Beute in Richtung Bahnhof Wiedikon, wie die Stadtpolizei am Samstag mitteilte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 180 – 190 cm gross. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit «Nike»-Logo, schwarze Trainerhosen und schwarze Schuhe. Er war mit einem schwarzen Schal maskiert und trug ein dunkles Baseball-Cap. Er hatte einen roten «Denner»-Sack bei sich und flüchtete auf einem Fahrrad.

Personen, die Angaben zum Gesuchten oder zum Vorfall im Tankstellenshop am Samstagmorgen, 2. Mai 2020, in der Zeit von ca. 5.15 Uhr – ca. 5.30 Uhr, unweit des Bahnhofs Wiedikon machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117 zu melden.