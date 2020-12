Bewaffneter Raub auf Bankfiliale im Kreis 10 – maskierter Mann bedroht Angestellte

Am Donnerstagnachmittag überfiel ein Unbekannter die UBS-Filiale beim Meierhofplatz in Zürich-Höngg. Der Überfall geschah, laut Stadtpolizei Zürich, kurz vor 17 Uhr. Ein maskierter sowie bewaffneter Mann bedrohte die Angestellten und verlangte Bargeld. Kurz darauf flüchtete er mit mehreren tausend Franken. Der Unbekannte sei zu Fuss in Richtung Frankental verschwunden.

Beschrieben wird er wie folgt:

ca. 175 – 185 cm gross, feste Statur, trug eine Gesichtsmaske, schwarze Nike-Trainerhosen, eine dreifarbige Trainerjacke mit Kapuze, eine dunkle Baseballmütze und hatte einen Rucksack dabei. (Ein Bild des Unbekannten finden Sie auf der Internetseite der Stadtpolizei Zürich.)

Personen, die Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen können, werden gebeten sich mit der Stadtpolizei Zürich (Tel. 0 444 117 117) in Verbindung zu setzen.

Die Polizeibilder vom Dezember 2020: