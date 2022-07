Wachstum Bis 2040 sollen in Zürich über 500’000 Personen wohnen Bis 2040 soll die Stadt Zürich um 74’000 Personen wachsen. Das entspricht fast der heutigen Bevölkerung der Stadt St. Gallen. Dieses Szenario gibt die Stadt Zürich in einer Mitteilung bekannt. Heute wohnen rund 436’000 Personen in Zürich.

Bis 2040 werden wahrscheinlich rund 510’000 Personen in Zürich wohnhaft sein. Im Bild: die Stadt Zürich von oben. Matthias Scharrer

In den Quartieren Schwamendingen, Seebach, Altstetten und Affoltern rechnet Statistik Stadt Zürich mit besonders grossen Zunahmen. Allein in Seebach sollen 8'500 Menschen mehr leben. Das prognostizierte Wachstum in diesen Gebieten wird in der Mitteilung vom Mittwoch mit der regen Bautätigkeit begründet.

Am wenigsten Neubewohnende sehen die Statistiker im Zentrum und im Seefeld. Auch am noblen Zürichberg soll es bis 2040 eine Zunahme im zweistelligen Bereich geben.

Besonders stark wird in den nächsten Jahren der Anstieg bei den Jugendlichen und den älteren Menschen sein. Bei den 10- bis 19-Jährigen und den über-80-Jährigen sollen die Zahlen um je 30 Prozent steigen.

Drei Szenarien wurden errechnet

Die Statistiker haben drei Szenarien errechnet. Diese gehen von Einwohnerzahlen zwischen 480’000 und 540’000 aus. Das mittlere mit 510’000 sei das wahrscheinlichste, heisst es in der Mitteilung.

Vor allem für die nächsten fünf bis sieben Jahre wiesen die Rechnungen eine hohe Zuverlässigkeit auf, da die berücksichtigten Bauvorhaben bis dann realisiert würden.

Ende 2021 zählte Zürich 436’332 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit wurde der bisherige Rekord von 1962 übertroffen. (sda)