Betrug Kantonspolizei nimmt in Oberrieden Liebesbetrüger fest Die Kantonspolizei Zürich hat in Oberrieden einen mutmasslichen Liebesbetrüger erwischt.

Die Kantonspolizei verhaftete den Mann, nachdem er mit einer 28-Jährigen und einem 29-Jährigen aus der Wohnung der Seniorin kam. Symbolbild: Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagnachmittag in Oberrieden einen mutmasslichen Liebesbetrüger und zwei Komplizen festgenommen. Der 31-Jährige soll sich das Vertrauen einer 70-Jährigen erschlichen haben und von ihr Schmuck, Bargeld und Markenartikel erhalten haben.

Die Kantonspolizei verhaftete den Mann, nachdem er mit einer 28-Jährigen und einem 29-Jährigen aus der Wohnung der Seniorin kam, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Die Situation sei einer Streife verdächtig erschienen. Bei einer Kontrolle des Autos stiess die Polizei auf Betäubungsmittel und mehrere tausend Franken. Zudem hätten sich die drei Dominikaner nicht richtig ausweisen können.

Alle drei werden verdächtigt, am Betrug beteiligt gewesen zu sein. Der 31-Jährige, der verheiratet ist, habe mit der Seniorin gemeinsam Ferien gemacht und Zeit in ihrer Wohnung verbracht, schreibt die Kantonspolizei weiter. Die mehrere tausend Franken teuren Vermögenswerte habe ihm die Seniorin in den letzten Wochen ausgehändigt, weil er von seiner angeblich schwierigen finanziellen Situation berichtet habe. (sda)