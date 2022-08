Mehr als doppelt so viel: Regierungsrat will höheren Steuerabzug für Kita-Plätze ermöglichen

Eltern im Kanton Zürich sollen für die familienergänzende Betreuung einen höheren Abzug in ihrer Steuererklärung geltend machen können. Der Regierungsrat will so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und insbesondere das Fachkräftepotenzial der Frauen besser ausschöpfen.