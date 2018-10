In Oerlikon wird die Asylorganisation Zürich (AOZ) in Wohngruppen rund 40 junge Asylsuchende unterbringen, die ursprünglich als unbegleitete Minderjährige in die Schweiz gekommen sind. Für deren Betreuung will die Stadt im Budget 2019 drei zusätzliche Sozialpädagogen-Stellen schaffen.