Stadt Zürich prüft Besetzung der Hardturmbrache

Valentinstag Spitzbuben-Herzen, rote Meringues, Herzguetzli: So bereitete sich der Limmatbeck auf den Valentinstag vor

Am 14. Februar ist Tag der Liebe. In der Bäckerei vom Limmatbeck in Oberengstringen entstehen deshalb besondere Gebäcke. Wir haben Bäckermeister Patrick Binder in seiner Backstube über die Schultern geschaut.