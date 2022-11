EWZ reicht Strafanzeige wegen besetztem Gebäude ein

Öffnungszeiten Vor dem Weihnachtsverkauf: Hier sind die Läden wieder länger offen – und diese machen noch immer früher zu

An Einkaufsmeilen wie der Zürcher Bahnhofstrasse sind so viele Shopping-Willige unterwegs wie seit Monaten nicht mehr. Zum Teil werden die Läden jetzt bis 22 Uhr geöffnet. In einigen Städten ist die Erholung weniger weit fortgeschritten. Händler fordern Lockerungen.