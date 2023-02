Zum Brand kam es in der Nacht auf Samstag gegen 23 Uhr. Ein Autofahrer meldete der Feuerwehr, dass er von der Autobahn aus, Flammen sehen könne. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune in Bertschikon bereits in Vollbrand. Verletzt wurde laut Kantonspolizei Zürich niemand. (has)