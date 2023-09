Bergunfall 64-jähriger Zürcher stürzt auf dem Pilatus ab und stirbt Der Wanderer konnte trotz Reanimationsversuchen nicht gerettet werden. Der genaue Vorfall wird von der Polizei untersucht.

Die Rettungsflugwacht Rega konnte den Bergsteiger nicht mehr retten. Symbolbild: Umberto W. Ferrari

Ein 64-jähriger Bergsteiger ist am Samstag bei einer Wanderung auf dem Pilatus 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Wanderer sei beim Abstieg im Bereich Chriesiloch aus bisher noch unbekannten Gründen vom Weg abgekommen, schrieb die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung vom Montagabend. Die Reanimationsversuche der Rettungsflugwacht Rega seien erfolglos geblieben und der Mann sei verstorben.

Beim Bergsteiger handelte es sich um einen Mann aus dem Kanton Zürich. Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Polizei ermittelt. (sda)