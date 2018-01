Ein 57-jähriger Taxifahrer fuhr kurz vor 18 Uhr auf der Seestrasse in Oberrieden Richtung Horgen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Dabei überholte er eine 72-jährige Frau in ihrem Personenwagen. Nach dem Überholmanöver touchierte er mit dem Heck seines Taxis die Front des von ihm überholten Personenwagens.