Befangenheit Bundesgericht lässt keine Gerichtsschreiber als Oberrichter zu Ein Zürcher Oberrichter hat in einem Haft-Fall zwei seiner Gerichtsschreiber als Ersatzoberrichter beigezogen. Diese seien im Gremium jedoch nicht unabhängig, es bestehe eine informelle Hierarchie, kritisiert das Bundesgericht. Das Obergericht muss deshalb erneut über die Untersuchungshaft für einen mutmasslichen Wirtschaftskriminellen entscheiden.

Das Bundesgericht in Lausanne. KEYSTONE / Laurent Gillieron

Die Staatsanwaltschaft Zürich führt aktuell eine Untersuchung gegen einen Mann, der unter anderem der Veruntreuung, des Betrugs, des betrügerischen Konkurses und der Urkundenfälschung verdächtigt wird.

Wegen dringenden Tatverdachts und Verdunkelungsgefahr wurde der Unternehmer im Juni 2022 verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Der mutmassliche Wirtschaftskriminelle legte gegen diese Haft aber eine Beschwerde ein.

Das Obergericht sei – anders als es die Bundesverfassung und die europäische Menschenrechtskonvention vorsehe – nicht unparteiisch, unvoreingenommen und unbefangen gewesen, kritisierte der Unternehmer in seiner Beschwerde. Dem stimmt das Bundesgericht nun zu, wie aus dem am Freitag publizierten Urteil hervorgeht. Die Besetzung des dreiköpfigen Richtergremiums sei unzulässig gewesen.

Zwei Oberrichter waren abwesend

Wegen der Abwesenheit zweier vorgesehener Oberrichter mussten zwei andere Richter beigezogen werden. Es handelte sich um Ersatzrichter, die hauptsächlich in der selben Gerichtskammer als Gerichtsschreiber tätig sind. Als drittes Mitglied nahm – wie geplant – der Präsident dieser Kammer im Gremium Einsitz.

Für das Obergericht stellte dies kein Problem dar, wie es im Verfahren vorbrachte: Die Ersatzoberrichter seien ja wie die ordentlichen Oberrichter gewählt und demokratisch legitimiert.

Im vorliegenden Fall seien die beiden Involvierten zudem äusserst erfahrene Juristen. Sie würden sich in ihrer Richtertätigkeit absolut frei fühlen und könnten sich unbeeinflusst und unabhängig einbringen.

«Informelle Hierarchien»

Es werde weder die fachliche Kompetenz noch die persönliche Integrität der Ersatzrichter in Frage gestellt, hält das Bundesgericht in seinem Urteil nun fest. Aber in einem Richtergremium dürften keine äusseren oder inneren Abhängigkeiten bestehen. Ansonsten werde das Gleichgewicht der urteilenden Kräfte gestört und die freie Meinungsäusserung im Richtergremium behindert.

Dass die nebenamtlichen Ersatzrichter in jener Kammer, in der sie hauptberuflich als Gerichtsschreiber tätig seien, bei Anwesenheit des Kammerpräsidenten völlig frei debattieren und entscheiden könnten, zweifelt das Bundesgericht aber an.

Es erscheine zumindest fraglich, ob alle drei Mitglieder als «absolut gleichberechtigt und gleichgestellt» betrachtet werden könnten, heisst es im Urteil. Das Bundesgericht verweist darin auch auf «informelle Hierarchien».

Das Zürcher Obergericht muss sich deshalb ein weiteres Mal mit der Beschwerde gegen die Untersuchungshaft befassen. Ob Verdunkelungsgefahr gegeben sei, müsse das Obergericht in «angepasster, verfassungs- und konventionskonformer Besetzung» erneut prüfen, verlangt das Bundesgericht. (sda)