Bauvorhaben Opernhaus Zürich fordert mehr Platz – «Fleischkäse» genügt nicht mehr Der als «Fleischkäse» bekannte Erweiterungsbau des Zürcher Opernhauses soll ersetzt oder aufgestockt werden. Mit einem Dialogprozess wollen die Verantwortlichen dafür sorgen, dass das kostspielige Grossprojekt zustande kommt.

Blick über den Sechseläutenplatz auf das Opernhaus Zürich und den Erweiterungsbau von 1984, umgangssprachlich «Fleischkäse» genannt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der blassrote Erweiterungsbau neben dem Opernhaus Zürich galt nie als städtebauliches Meisterwerk: Schon bald nach der Eröffnung 1984 nannte der Volksmund ihn daher «Fleischkäse». Und schon bald war er überfüllt, da die Stadt nebst Opernhaus-Infrastruktur auch das Bernhard-Theater hineinpferchte. Die Folgen schilderte Opernhaus-Marketingchefin Sabine Turner am Donnerstag an einer Medienkonferenz zu Neubauplänen des Opernhauses: «Die Raumnot führt an vielen Stellen zu unzumutbaren Arbeitsbedingungen.»

So müssten sich Künstlerinnen in Gängen umziehen, physiotherapeutische Behandlungen von Balletttänzerinnen fänden in Durchgangszimmern statt – und rollstuhlgängig sei der 80er-Jahre-Bau auch nicht. Zudem brauche das Opernhaus für die heute üblichen Bühnenbilder viel mehr Platz als vor 40 Jahren, weswegen häufige Lastwagenfahrten vom und zum Opernhaus-Lager in Zürich Oerlikon nötig seien.

Nun ist der «Fleischkäse» in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Eine blosse Sanierung würde 75 Millionen Franken kosten und die Platznot nicht lindern, sagte Christian Berner, kaufmännischer Direktor des Opernhauses. Daher wollen die Verantwortlichen den «Fleischkäse» durch einen Neubau ersetzen oder zumindest aufstocken. Dies soll das Opernhaus zukunftsfähig machen.

«Das wird eine teure Angelegenheit»

Die Anforderungen an das Bauvorhaben sind vielfältig: Es brauche 60 Prozent mehr Raum als im heutigen «Fleischkäse», sagte Turner. Auch eine zweite Spielstätte für innovative Formate wünschen sich die Opernhaus-Verantwortlichen. Zudem solle ein lebendiger Ort mit kulinarischen Angeboten als Teil des Stadtraums am See entstehen. «Wir stellen uns auch einen begrünten begehbaren Dachraum ohne Konsumzwang vor», so Turner. Und: «Der Bau soll ein Vorbild in Sachen Energieeffizienz sein.» In der Höhe werde er sich an den umliegenden Bauten orientieren.

Um das Projekt breit abzustützen, startet das Opernhaus nun einen Dialogprozess mit Kulturschaffenden, Politik und Bevölkerung. Am 17. Juni lädt es die Bevölkerung zu einem öffentlichen Dialog auf dem Sechseläutenplatz ein. Erste Ergebnisse sollen dann beim Eröffnungsfest zum Start in die neue Opernsaison am 16. September vorgestellt werden. Im Herbst dieses Jahres dürfte gemäss Berner zudem eine Machbarkeitsstudie klären, ob ein Abriss und Neubau oder eine Aufstockung des bestehenden Opernhaus-Erweiterungsbaus besser ist.

Markus Notter, Opernhaus-Verwaltungsratspräsident. Ennio Leanza/Keystone

Ein Architekturwettbewerb ist für 2024 vorgesehen – mit einem Juryentscheid 2025. Finanziert wird das Opernhaus grösstenteils vom Kanton. Dieser wäre denn auch wesentlich für die Kosten des Neubaus zuständig, wie Opernhaus-Verwaltungsratspräsident Markus Notter sagte. Deren Höhe lasse sich noch nicht genau beziffern. Sie dürfte aber deutlich über den 75 Millionen Franken liegen, die eine blosse Sanierung der bestehenden Bausubstanz kosten würde. «Das wird eine anspruchsvolle, teure Angelegenheit», sagte Notter.

2024 kommt ein Holzbau aufs «Fleischkäse»-Dach

Nach dem Kantonsrat entscheiden dann voraussichtlich die Stimmberechtigten im Kanton Zürich über das Vorhaben, denn der nötige Kredit unterstünde dem fakultativen Referendum, wie alt Regierungsrat Notter erklärte. Die Opernhausverantwortlichen hoffen, das Bauvorhaben in den frühen 2030er-Jahren umsetzen zu können.

Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, wird laut Berner ab Sommer 2024 ein hölzerner Überbrückungsbau auf einem Drittel der «Fleischkäse»-Dachfläche installiert. Dieser ist gemäss Turner auf eine Lebensdauer von über zehn Jahren konzipiert und könnte nach Gebrauch auf dem «Fleischkäse» auch andernorts weiterverwendet werden. Er soll die Raumnot des Opernhauses fürs Erste lindern.

Wenn dann gemäss Planung in den frühen 2030er-Jahren die eigentlichen Bauarbeiten beginnen, werde der Betrieb im Stammhaus am Sechseläutenplatz vorübergehend eingestellt. «Wir werden eine Ersatzspielstätte finden müssen, vielleicht auch mehrere Orte», sagte die Marketing-Chefin. Die Suche nach möglichen Ersatzspielstätten beginne mit der kommenden Spielzeit.