Baustelle Limmattalbahn: Es kommt nochmals zu Nachtarbeiten Bevor die Limmattalbahn Fahrt aufnehmen kann, muss die Limmattalbahn AG noch einige Arbeiten an den Schienen und Fahrleitungen durchführen. Es ist mit nächtlichem Lärm zu rechnen.

Vom Montag, 2. Mai, bis Ende Juni sind entlang der Limmattalbahn Nachtarbeiten von 19 Uhr bis 6 Uhr möglich. Archivbild: Chris Iseli

Die letzten Gleise sind verschweisst. Doch noch stehen einige Arbeiten an, bis die Limmattalbahn ihren Betrieb auf der Strecke zwischen Zürich Altstetten und Killwangen aufnehmen kann. So müssen noch einige Fahrleitungsarbeiten in Altstetten, Schlieren und Dietikon verrichtet werden. Diverse dieser Abschlussarbeiten können jedoch nur in der Nacht, wenn der Verkehr der Bremgarten-Bahn und der Verkehrsbetriebe Zürich ruht, ausgeführt werden. Deshalb seien vom Montag, 2. Mai, bis Ende Juni Nachtarbeiten von 19 Uhr bis 6 Uhr möglich, schreibt die Limmattalbahn AG in einer Mitteilung.

Auch die Gleisbauarbeiten seien fast beendet. Vor den Testfahrten müssten jedoch noch sämtliche Schienen auf der ganzen Strecke geschliffen werden. Auch diese Arbeiten könnten nur nachts durchgeführt werden. Vom Montag, 9. Mai, bis zum Donnerstag, 26. Mai, sei deshalb von 19 Uhr bis 6 Uhr zwischen Bahnhof Altstetten und Farbhof sowie zwischen Schlieren Geissweid und Bahnhof Killwangen-Spreitenbach mit kurzfristigen erhöhten Lärmemissionen zu rechnen. Die Nachtarbeiten würden nicht durchgehend am selben Ort stattfinden.

Auch der Bau des Dietiker Bunkerknotens sei bereits weit fortgeschritten. Somit könne der Grosskreisel West per Montag, 2. Mai, aufgehoben und der Verkehr wieder auf Normalbetrieb umgestellt werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Restarbeiten würden bis Ende Mai abgeschlossen sein.