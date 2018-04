Der 58-jährige Schweizer startete seine kriminelle Karriere 1983, als er zwei Filialen der Zürcher Kantonalbank in Wallisellen und Dietikon überfiel. Er habe sich mit dem Geld ins Ausland absetzen wollen, weshalb er sich nicht einmal maskierte, schrieb der «Tagesanzeiger» in einem Porträt von 2011. Portmann soll die Bankkunden mit einer geladenen Waffe bedroht haben, bevor er mit der Beute in einem gestohlenen Auto flüchtete. Auf seiner Flucht demolierte er vier Autos und wurde nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd mit der Polizei schliesslich durch einen Lungendurchschuss gestoppt.

Er wagte auch verschiedene Fluchtversuche: 1988, als er in einem Hafturlaub auch gleich eine Bank in Adliswil überfiel, und einmal nach einem Gebirgslauf, als er nach dem Ziel einfach weiter rannte.

1999 brach er schliesslich aus der Bündner Strafanstalt Realta aus und überfiel zusammen mit "Ausbrecherkönig" Walter Stürm und einem weiteren Komplizen eine Bank in Horn TG.

Hugo Portmann im Interview: